На бульваре Перова в Киеве "Лексус" переехал человека и перевернулся. Перед этим жертву избили
В ночь с 20 на 21 ноября 2021 года на столичном бульваре Перова при загадочных обстоятельствах под колесами легковушки погиб мужчина
Подробности приводят ВартовіЕспресо.
Свидетели утверждают, что до аварии была драка – несколько человек избивали палками одного. В какой-то момент пострадавший упал на проезжую часть и его лежащего переехал автомобиль Lexus.
Вероятно, водитель Lexus пытался избежать наезда, и, тормозя, резко вывернул руль, из-за чего автомобиль, переехав мужчину, опрокинулся на крышу.
Нападавшие скрылись. Их приметы передали правоохранителям.
Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.
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