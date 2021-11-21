На бульваре Перова в Киеве "Лексус" переехал человека и перевернулся. Перед этим жертву избили

Подробности приводят ВартовіЕспресо.



Свидетели утверждают, что до аварии была драка – несколько человек избивали палками одного. В какой-то момент пострадавший упал на проезжую часть и его лежащего переехал автомобиль Lexus.

Вероятно, водитель Lexus пытался избежать наезда, и, тормозя, резко вывернул руль, из-за чего автомобиль, переехав мужчину, опрокинулся на крышу.



Нападавшие скрылись. Их приметы передали правоохранителям.





Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.



































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