На Буковине в детском саду произошла вспышка коронавируса: заболели шесть работников и двое детей
В одном из детских садов Черновицкой области обнаружили вспышку коронавируса - больные работники и воспитанники
Об этом во время брифинга сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ .
"За последние две недели мы имеем вспышку болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Сейчас там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения этой болезни у детей нет", - заявивила она.
Гусак отметила, что речь идет о детсаде в Ванчиковецкой общине.
"Сначала вирус подтвердили у двух воспитательниц старшей группы. 18 детей и других работников учреждения, которые могли с ними контактировать, отправили на самоизоляцию. Позже вирус еще подтвердился у четырех взрослых и двух детей", - подчеркнула она.
Она также рассказала, что в последнее время в области наблюдается рост количества госпитализаций больных с COVID-19 среди детей. В частности, в Черновицкой областной детской клинической больницы, которая единственная в области лечит детей с коронавирусом и рассчитана на 120 COVID-кроватей, находится 36 пациентов.
- Напомним, в Украине 30 августа обнаружили 1356 новых подтвержденных случаев COVID-19 . Умер 51 человек.
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