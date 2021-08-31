На Буковине в детском саду произошла вспышка коронавируса: заболели шесть работников и двое детей

Об этом во время брифинга сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ .

"За последние две недели мы имеем вспышку болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Сейчас там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения этой болезни у детей нет", - заявивила она.

Гусак отметила, что речь идет о детсаде в Ванчиковецкой общине.

"Сначала вирус подтвердили у двух воспитательниц старшей группы. 18 детей и других работников учреждения, которые могли с ними контактировать, отправили на самоизоляцию. Позже вирус еще подтвердился у четырех взрослых и двух детей", - подчеркнула она.

Гусак заметила, что у всех воспитанников и работников детского сада болезнь протекала в легкой форме и средней тяжести. Сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Она также рассказала, что в последнее время в области наблюдается рост количества госпитализаций больных с COVID-19 среди детей. В частности, в Черновицкой областной детской клинической больницы, которая единственная в области лечит детей с коронавирусом и рассчитана на 120 COVID-кроватей, находится 36 пациентов. Напомним, в Украине 30 августа обнаружили 1356 новых подтвержденных случаев COVID-19 . Умер 51 человек.

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