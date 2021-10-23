На Буковине усилили карантин и назвали условия пользования общественным транспортом

Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация в facebook.

В ОГА отметили, что на Буковине с 24 октября усиливают карантин и посещать различные учреждения и пользоваться общественным транспортом можно будет при вакцинации и наличии отрицательного теста на COVID-19.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа. Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области", - говорится в сообщении ОГА.

По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, на такие шаги пошли, поскольку Черновицкая область сейчас оказалась в шаге от "красной зоны".