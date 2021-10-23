На Буковине усилили карантин и назвали условия пользования общественным транспортом
В Черновицкой области с 24 октября пользоваться общественным транспортом можно будет при наличии сертификата о вакцинации, негативного теста на коронавирус, или справки о выздоровлении от COVID-19
Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация в facebook.
В ОГА отметили, что на Буковине с 24 октября усиливают карантин и посещать различные учреждения и пользоваться общественным транспортом можно будет при вакцинации и наличии отрицательного теста на COVID-19.
"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа. Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области", - говорится в сообщении ОГА.
По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, на такие шаги пошли, поскольку Черновицкая область сейчас оказалась в шаге от "красной зоны".
- 23 октября стало известно, что с 26 октября, красный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Ривненской и Николаевской областей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.76
- Актуальное
- Важное