Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество На Буковине у умершего мужчины и еще 22 человек обнаружили заражение штаммом "Дельта"

На Буковине у умершего мужчины и еще 22 человек обнаружили заражение штаммом "Дельта"

25 августа, 2021 среда
22:32
Общество

В Черновицкой области зафиксировали еще 23 случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта"

Об этом Укринформу сообщила и.о. директора Черновицкого областного центра по контролю и профилактике болезней Наталья Гопко.

"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев (инфицирования штаммом " Дельта ", - ред.) из 30 образцов, которые мы направляли. Среди буковинцев, у которых подтвердили дельта-штамм коронавируса, один умерший пациент, ему было 66 лет", - сказала Гопко.

Ранее на Буковине зафиксировали 34 случая этого штамма. Тогда исследовали партию из 42 образцов.

По словам Гопко, новый штамм преобладает над другими. Случаи инфицирования им обнаружили почти во всех территориальных общинах. Только в горных районах Путильщины пока не подтвердили ни одного. Она отметила, что около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.

"Преобладают госпитализации. В частности, около 20 человек с этим вирусом до сих пор находятся в стационарах. Есть уже и такие, что выздоровели от этого штамма вируса. Среди всех выявленных случаев дельта-штамма нет ни одного, кто получил прививку", - добавляет главный санитарный врач Буковины .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

карантин
Коронавирус
COVID-19
Читайте также:
24 августа, 2021 вторник
Россия отправила в ОРДЛО командующего одной из армий для контроля за оккупационными войсками, - разведка
22 августа, 2021 воскресенье
Зеленский ответил Меркель: "Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода"
Ахмад Масуд
title.author Виктор Слезко
25 августа, 2021 среда
Станет ли Ахмад Масуд "Панджшерским львом" - 2?
Киев
+23
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.62
    Покупка 26.62
    Продажа 26.86
  • EUR
    Покупка 31.11
    Продажа 31.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
25 августа
23:02
Хосеп Гвардиола
Один из лучших тренеров мира Гвардиола признался, где хочет работать после "Ман Сити"
22:28
Элина Свитолина
Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго
21:40
Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области
21:08
Лассина Траоре
"Шахтер" - "Монако": составы команд на матч плей-офф Лиги чемпионов
21:08
Украина получила от Швейцарии 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19
21:04
Лавров
Лавров назвал Крымскую платформу "ненастоящим мерой" и упрекнул по "приватизации" Украина Дня крещения Руси
20:40
ОБСЕ
ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за санкций против СМИ в Украине
20:26
Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19
20:23
Виктор Скрипник
Я завидую фанатам, они не увидят равнодушных игроков, - тренер "Зари" о матче в Лиге Европы
20:12
раскопки
На Николаевщине археологи раскопали мост киммерийцев, возраст которого - более трех тыс. лет
19:59
Марлос
Экс-футболист сборной Украины Марлос назвал нового лидера "Шахтера"
19:47
Порошенко
Посольство США в Украине осудило нападение на Порошенко: нет такого в процветающей демократии
19:30
Килиан Мбаппе
В ПСЖ подтвердили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет уйти из клуба
19:28
Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
19:21
Наталья Диденко
В Украину идут дожди с грозами, по утрам и ночами будет свежо, - синоптик Наталья Диденко
18:50
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Дело о "Межигорье": ВАКС позволил расследовать производство по Януковичу
18:27
В Киеве центры админуслуг начали принимать е-паспорта в "Дии"
18:26
Бельгия законодательно закрепила право забирать мяч, заброшенный во двор соседа
18:19
Пьетро Пеллегри
Форвард оставил "Монако" ради "Милана" перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ
18:19
Офис "Харьковского антикоррупционного центра" ограбили
18:16
Резников временно возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ
17:59
Зеленский
Должен быть выходным: Зеленский внес в Раду законопроект о Дне украинской государственности
17:58
Ахмад Масуд
Станет ли Ахмад Масуд "Панджшерским львом" - 2?
17:55
Ольга Харлан
Это ужасно, но я слушаю Моргенштерна, - олимпийская чемпионка Харлан о любимой музыке
17:40
День в зоне ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и запускали беспилотник
17:29
ЕС требует от Польши "разобраться с мигрантами", та заявляет: Беларусь не пропускает гумпомощь
17:26
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" - "Монако": букмекеры назвали фаворита матча плей-офф Лиги чемпионов
17:22
В аэропорту Борисполь задержали иностранца: его разыскивал Интерпол
17:00
погода
Какую погоду ожидать украинцам в сентябре: прогноз от Укргидрометцентра
16:59
Промпроизводство в Украине за семь месяцев сократилось до 1,8%, - Госстат
16:55
У Вакарчука родился сын
16:51
киберполиция
Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с прибылью более 15 млн грн
16:49
Елена Федота
Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:39
Вывозили породы грузовиками: СБУ раскрыла хищение украинских недр на 70 млн грн
16:36
Оккупанты разместили с нарушением линий отвода более 100 единиц запрещенной техники на Донбассе
16:27
В парламенте Армении произошла потасовка после обвинений экс-министра обороны в продаже "белых билетов" в армию
16:10
Китай космос
Китай запустит в космос 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
16:09
Минэкономики
Минэкономики предлагает усилить защиту прав интеллектуальной собственности: законопроект вынесен на обсуждение
15:55
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson заявила, что после второй дозы вакцины уровень антител повысился в 9 раз
15:52
дия
COVID-Сертификат в "Дии" можно сгенерировать в несколько кликов, - Федоров
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV