На Буковине у умершего мужчины и еще 22 человек обнаружили заражение штаммом "Дельта"
В Черновицкой области зафиксировали еще 23 случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта"
Об этом Укринформу сообщила и.о. директора Черновицкого областного центра по контролю и профилактике болезней Наталья Гопко.
"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев (инфицирования штаммом " Дельта ", - ред.) из 30 образцов, которые мы направляли. Среди буковинцев, у которых подтвердили дельта-штамм коронавируса, один умерший пациент, ему было 66 лет", - сказала Гопко.
Ранее на Буковине зафиксировали 34 случая этого штамма. Тогда исследовали партию из 42 образцов.
По словам Гопко, новый штамм преобладает над другими. Случаи инфицирования им обнаружили почти во всех территориальных общинах. Только в горных районах Путильщины пока не подтвердили ни одного. Она отметила, что около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.
"Преобладают госпитализации. В частности, около 20 человек с этим вирусом до сих пор находятся в стационарах. Есть уже и такие, что выздоровели от этого штамма вируса. Среди всех выявленных случаев дельта-штамма нет ни одного, кто получил прививку", - добавляет главный санитарный врач Буковины .
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