На Буковине слышны взрывы, работает ПВО
В четверг, 13 октября, в Черновицкой области слышны звуки нескольких взрывов, работает ПВО
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Глава области просит жителей находиться в укрытиях.
"Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!" – отметил Запаранюк.
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