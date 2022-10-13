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На Буковине слышны взрывы, работает ПВО

13 октября, 2022 четверг
16:33
война с Россией

В четверг, 13 октября, в Черновицкой области слышны звуки нескольких взрывов, работает ПВО

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Глава области просит жителей находиться в укрытиях.

"Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!" – отметил Запаранюк.

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