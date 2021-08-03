На Буковине начали вакцинировать детей против COVID-19

Об этом сообщили на странице Черновицкой областной государственной администрации в соцсети.

В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.



Как сообщила координатор по вакцинации на Буковине Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.



Напомним, что Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.