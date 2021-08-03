На Буковине начали вакцинировать детей против COVID-19
В Черновицкой области начали вакцинировать детей против коронавируса
Об этом сообщили на странице Черновицкой областной государственной администрации в соцсети.
В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.
Как сообщила координатор по вакцинации на Буковине Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
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