На Брянщине из-за подрыва железнодорожного пути сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда
В Брянской области РФ прогремели три взрыва на железнодорожных путях – с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда
Об этом сообщают в Российской железной дороге, правоохранительных органах и властях.
"Сегодня в 19:47 на перегоне Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет", - сообщили на российской железной дороге.
В настоящее время движение на участке Снежецк - Белые Берега приостановлено.
"В районе железнодорожной станции Снежецкая сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор Александр Богомаз.
Телеграм-каналы сообщают, что раздались сразу три взрыва в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. Всего в поезде было 70 вагонов.
На фото и видео видно, что поезд состоял из цистерн, очевидно, с горючим.
- Напомним, вчера, 1 мая, в Брянской области поезд с 60 вагонами, загруженными нефтепродуктами и строительными материалами, сошел с рельсов в результате детонации взрывчатки, произошел пожар.
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