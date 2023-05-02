Об этом сообщают в Российской железной дороге, правоохранительных органах и властях.

"Сегодня в 19:47 на перегоне Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет", - сообщили на российской железной дороге.

В настоящее время движение на участке Снежецк - Белые Берега приостановлено.

"В районе железнодорожной станции Снежецкая сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-каналы сообщают, что раздались сразу три взрыва в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. Всего в поезде было 70 вагонов.

На фото и видео видно, что поезд состоял из цистерн, очевидно, с горючим.