Об этом пишет ГСЧС.

В соцсетях утверждают, что авария произошла по адресу Броварской проспект 31/33 на автозаправочной станции KLO.

"В Киеве пожарные ликвидируют пожар на АЗС в Днепровском районе. В настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что двое пострадавших от пожара уже госпитализированы, третий пострадавший осматривается и тоже госпитализирован. Спасательные службы по-прежнему работают на месте аварии.