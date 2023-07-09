На Броварском проспекте Киева загорелась АЗС: по меньшей мере 3 пострадавших
В воскресенье, 9 июня, на АЗС в Днепровском районе Киева произошел пожар - в настоящее время госпитализированы трое пострадавших
Об этом пишет ГСЧС.
В соцсетях утверждают, что авария произошла по адресу Броварской проспект 31/33 на автозаправочной станции KLO.
"В Киеве пожарные ликвидируют пожар на АЗС в Днепровском районе. В настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.
Мэр города Виталий Кличко отметил, что двое пострадавших от пожара уже госпитализированы, третий пострадавший осматривается и тоже госпитализирован. Спасательные службы по-прежнему работают на месте аварии.
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