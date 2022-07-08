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"На броневике было бы быстрее": Турчинов присоединился к сбору средств на ББМ от "Дела Громад"

8 июля, 2022 пятница
11:26
Общество

Бывший серкретарь СНБО Александр Турчинов, находящийся сейчас на южном фронте, поддержал инициативу ОО "Дело Громад" и присоединился к сбору средств на бронемашины. Турчинов подчеркнул – броневики на передовой крайне нужны

Пишет Турчинов на своей странице в facebook .

"На фронте огромный дефицит бронированной техники. На волонтерской легковушке в наступление не пойдешь. Поэтому поставка ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко в ВСУ партии броневиков MLS SHIELD – очень своевременное и важное дело! средств со своей военной карты", – отметил он.

Активисты даже уже положили начало в фейсбуке флешмоб #я_купил_броневик . Его участники рассказывают о том, почему они перечислили деньги на покупку бронемашин. Сбор средств объявило ОО "Дело Громад".

Активисты должны собрать 45 млн. грн., которые нужно оплатить для поставки 11 бронемашин из Италии. Общая сумма контракта – около 100 млн. грн., 50 млн. грн. оплатил Фонд Порошенко. Броневики будут переданы бойцам Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Присоединиться можно на специальной онлайн-платформе:

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