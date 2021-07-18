На борту самолетов Air Canada появилась возможность просматривать фильмы на украинском языке
Пассажиры рейсов канадской авиакомпании Air Canada получили возможность просматривать на борту самолетов фильмы на украинском языке
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.
По его словам, отныне на рейсах Air Canada можно смотреть фильмы на украинском языке.
"На рейсах Air Сanada отныне можно смотреть фильмы на украинском языке. Еще одна причина для нашей трансокеанской симпатии", - написал Шевченко.
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