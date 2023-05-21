Об этом сообщила пресс-служба Минобразования России.

Стало известно, что 46-летний российский чиновник вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки на Кубе. Ему стало плохо по дороге в РФ самолетом.

Для спасения мужчины самолет экстренно посадили в городе Минеральные Воды Ставропольского края России, однако медики не смогли помочь чиновнику и констатировали его смерть.