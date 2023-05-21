На борту самолета скончался заместитель министра образования РФ, муж певицы-пропагандистки Гурцкая
В РФ умер заместитель министра науки и высшего образования РФ, муж российской певицы-путинистки Дианы Гурцкая – Петр Кучеренко
Об этом сообщила пресс-служба Минобразования России.
Стало известно, что 46-летний российский чиновник вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки на Кубе. Ему стало плохо по дороге в РФ самолетом.
Для спасения мужчины самолет экстренно посадили в городе Минеральные Воды Ставропольского края России, однако медики не смогли помочь чиновнику и констатировали его смерть.
- 2 мая сообщалось, что умер российский модельер Юдашкин, разрабатывавший форму для армии оккупантов.
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