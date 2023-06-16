"На борту самолета были опасные грузы": МИД Польши о задержании делегации ЮАР в аэропорту Варшавы
15 июня в аэропорту Варшавы был задержан самолет, на борту которого находились сотрудники службы безопасности президента Южной Африки Сирила Рамафосы
Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.
Согласно сообщению, ситуация возникла из-за несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной.
"На борту самолета находились опасные грузы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Кроме того, на борту самолета находились лица, о присутствии которых польская сторона не была заранее уведомлена", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что приложили все усилия для надлежащей подготовки визита президента Рамафосы и заранее проинформировали гостей о всех формальностях, необходимых для въезда делегации в Польшу и необходимых транспортных разрешениях.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
- Чтобы представить свой мирный план, Рамафоса решил лично посетить Украину. По дороге в Киев он заехал в Польшу , где встретился с президентом Дудой.
- 16 июня Рамафоса прибыл в Киев, однако был вынужден сидеть в укрытии из-за российских ракетных обстрелов.
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