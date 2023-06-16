Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

Согласно сообщению, ситуация возникла из-за несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной.

"На борту самолета находились опасные грузы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Кроме того, на борту самолета находились лица, о присутствии которых польская сторона не была заранее уведомлена", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что приложили все усилия для надлежащей подготовки визита президента Рамафосы и заранее проинформировали гостей о всех формальностях, необходимых для въезда делегации в Польшу и необходимых транспортных разрешениях.