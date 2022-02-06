На борту "Мрии" не было вооружения для ВСУ из Дании, - Укроборонпром
Укроборонпром опроверг собственную информацию о том, что транспортный самолет "Мрия" привез вооружение ВСУ из Дании
Об этом сообщает Ukrmilitary.com .
В Укроборонпроме сообщили, что самолет Ан-225 "Мрия", прибывший из Дании 5 февраля, ничего не привез, и удалили предварительное уведомление о доставке вооружения для ВСУ.
"Мрия" вернулась в Гостомель из Дании после выполнения коммерческого рейса. В Украину пришла без груза", - сообщили в Укроборонпроме.
5 февраля Telegram-канал Укроборонпрома опубликовал видео посадки "Мечты" и сообщение: "Украинцы встречают "Мечту" в Гостомеле. На борту - вооружение для ВСУ, которое передала Дания". Приблизительно через три часа это сообщение было удалено из канала.
- 5 февраля сообщалось, что "Мечта" приземлилась в Гостомеле с военной помощью из Дании.
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