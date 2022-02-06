На борту "Мрии" не было вооружения для ВСУ из Дании, - Укроборонпром

Об этом сообщает Ukrmilitary.com .

В Укроборонпроме сообщили, что самолет Ан-225 "Мрия", прибывший из Дании 5 февраля, ничего не привез, и удалили предварительное уведомление о доставке вооружения для ВСУ.

"Мрия" вернулась в Гостомель из Дании после выполнения коммерческого рейса. В Украину пришла без груза", - сообщили в Укроборонпроме.

5 февраля Telegram-канал Укроборонпрома опубликовал видео посадки "Мечты" и сообщение: "Украинцы встречают "Мечту" в Гостомеле. На борту - вооружение для ВСУ, которое передала Дания". Приблизительно через три часа это сообщение было удалено из канала.