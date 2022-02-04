На борьбу с COVID-19 в Украине в прошлом году потратили 46,4 млрд грн, - Минфин

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.



"В прошлом году Минфин находил возможности по финансированию всех мер по противодействию пандемии COVID-19. Так, в прошлом году были выделены средства для надлежащего обеспечения больниц кислородом, предоставления медицинской помощи больным COVID-19. Сегодня мы имеем достаточное количество различных видов вакцин, чтобы обеспечить актуальные потребности в вакцинации, в том числе и бустерные дозы", - сказал замминистра финансов Роман Ермоличев.



В ведомстве отмечают, что 46,4 млрд грн на противодействие COVID-19 распределили следующим образом:

оплата услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 22,4 млрд грн;

закупка вакцин от COVID-19 - 11,4 млрд грн;

обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс тестами и расходными материалами для тестирования - 2,5 млрд грн;

доплаты к зарплатам медицинским работникам - 0,5 млрд грн;

другие мероприятия в сфере здравоохранения - 0,1 млрд грн;

социальная поддержка - 7,7 млрд грн (из них на выплаты по безработице и частичной безработице - 2,2 млрд грн; на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина - 3 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 2,5 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 0,9 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных заведений здравоохранения - 0,8 млрд грн.

В то же время меньше всего средств - 0,025 млрд грн - потратили на информационную кампанию среди населения по вакцинации против COVID-19.

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