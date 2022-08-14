На большую часть россиян западные санкции не влияют, – экономический эксперт Пекар

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в России ухудшается. Поскольку нельзя ее рассматривать в сугубо экономическом аспекте, нужно еще рассматривать в политическом измерении. Россия держится на том, что Москва забирает деньги у регионов-доноров и перераспределяет их регионам-реципиентам. В том числе есть регионы, которые получают достаточно большие деньги от Кремля. Мы прекрасно знаем, что Рамзан Кадыров получает дань от Москвы", – объяснил Пекар.

Эксперт считает, что больше всего западные санкции повлияли на российские элиты.

"Так или иначе, когда денег станет меньше, возможность Кремля забирать средства у регионов и передавать их другим быстро уменьшается. Региональные элиты начнут выражать несогласие с этим. Поэтому под основным ударом санкций находятся российские элиты - депутаты, чиновники и силовики. Это очень важно , поскольку мы понимаем, что основная масса российского населения, более 85%, не чувствует на себе санкций Запада. Они как жили плохо, так и живут. Ничего не изменилось", - добавил он.