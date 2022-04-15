На большинстве пунктов пропуска на выезд из Украины нет очередей, – пограничники
По состоянию на 06:00 15 апреля очереди есть на двух пунктах пропуска на выезд из Украины
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы .
Польша:
- "Ягодин" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" - 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" - 0 легковых авто, 3 автобуса, 0 пешеходов
- "Шегини" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Малый Березный" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 10 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
- Тиса - 0 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" - 0 легковых авто, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
- "Косино" – 0 легковых авто, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 00:00);
- "Лужанка" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
- "Дьяково" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
- "Мамалыга" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
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