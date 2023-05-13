Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С начала мая россияне почти через день совершали воздушные атаки на Киев. На болотах должно подгорать, потому что все воздушные атаки в мае на Киев были отбиты. Все, что летело на Киев, начиная от "кинжала" и заканчивая "шахедами", было уничтожено нашими средствами ПВО. Есть разная тактика уничтожения разного класса ракет. У нас есть мобильные группы, которые выезжают с пулеметным вооружением и уничтожают беспилотники", - пояснил Гетьман.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.

9 мая Пентагон официально подтвердил , что Украина сбила российский "кинжал" системой Patriot.

Ночью 13 апреля противовоздушная оборона уничтожила 17 из 21 БПЛА Shahed, которыми россияне атаковали Украину с северного и южного направлений.















