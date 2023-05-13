"На болотах подгорает": все воздушные атаки на Киев в мае были отбиты, - майор запаса НГУ Гетьман
Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что с начала мая россияне совершили шесть воздушных атак на Киев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С начала мая россияне почти через день совершали воздушные атаки на Киев. На болотах должно подгорать, потому что все воздушные атаки в мае на Киев были отбиты. Все, что летело на Киев, начиная от "кинжала" и заканчивая "шахедами", было уничтожено нашими средствами ПВО. Есть разная тактика уничтожения разного класса ракет. У нас есть мобильные группы, которые выезжают с пулеметным вооружением и уничтожают беспилотники", - пояснил Гетьман.
- Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
- 9 мая Пентагон официально подтвердил , что Украина сбила российский "кинжал" системой Patriot.
- Ночью 13 апреля противовоздушная оборона уничтожила 17 из 21 БПЛА Shahed, которыми россияне атаковали Украину с северного и южного направлений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное