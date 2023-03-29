Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации в Facebook.

"При выполнении боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, совершивший более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения товарищей.

Глава Миргородского РВА Виталий Дьяковнич сообщил , что миргородец Кирилюк погиб 28 марта.

"В августе 2022 года Денис Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени", - отметил чиновник.