На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 носителя "калибров"
По состоянию на день 11 февраля в Черном море оккупанты держат на боевом дежурстве 2 корабля, являющихся носителями "калибров", общий залп может достичь 16 ракет
Об этом отчитывались Военно-морские силы ВСУ в телеграме.
В пресс-службе проинформировали, что по состоянию на 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей: 2 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составит 16 единиц.
"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - добавили в ВМС.
- Напомним, в сводке Генштаба военные уточнили данные по ракетной атаке по Украине 10 февраля: РФ использовала 106 ракет и совершила 59 авиаударов, 28 из них с применением БПЛА.
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