На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 носителя "калибров"

Об этом отчитывались Военно-морские силы ВСУ в телеграме.

В пресс-службе проинформировали, что по состоянию на 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей: 2 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составит 16 единиц.

"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - добавили в ВМС.