На блокпостах в Запорожье оккупанты не выпускают автомобили: очередь уже более 1000 машин
В городе Васильевка Запорожской области образовалась очередь из более 1000 автомобилей, которые не пропускают оккупанты
Об этом сообщает заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.
Более 1000 машин перед блокпостом в Васильевке оккупанты не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни на оккупированную. Часть из них не может проехать уже 3 дня.
По информации Некрасовой, в машинах женщины и дети, местные власти обеспечивают людей водой и едой.
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Оккупанты не покидают Гуляйполе на Запорожье, ведь для них это коридор в глубь страны, - корреспондент Еспресо Лагутенко
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