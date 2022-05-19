На блокпостах в Запорожье оккупанты не выпускают автомобили: очередь уже более 1000 машин

Об этом сообщает заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Более 1000 машин перед блокпостом в Васильевке оккупанты не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни на оккупированную. Часть из них не может проехать уже 3 дня.

По информации Некрасовой, в машинах женщины и дети, местные власти обеспечивают людей водой и едой.

Оккупанты не покидают Гуляйполе на Запорожье, ведь для них это коридор в глубь страны, - корреспондент Еспресо Лагутенко

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb