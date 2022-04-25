На блокпостах Херсонщины мужчинам очень сложно выехать. Есть риск стать пленными, - Кошель

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



“На Херсонщине не просто сложно, а очень сложно уехать особенно мужчинам. Потому что оккупанты на блокпостах имеют распечатанные списки, очевидно, бывших участников АТО, общественных активистов, журналистов и т.д. То есть для них есть колоссальный риск быть задержанным и стать пленником, стать заложником. Россия во многих вопросах просто предсказуема, ее действия можно прогнозировать. Что касается референдума в Херсоне, он как под кальку списан со сценария так называемого Крымского референдума, даже выразителен тот факт, что референдум фактически перенесли, то есть его планировали позже, а теперь решили в ускоренном режиме организовать в течение недели", - пояснил Кошель.



Также глава Комитета избирателей добавил, что сейчас России необходимо сформировать несколько побед, в том числе не только военных. Показать, что они контролируют территорию, сформировали оккупационные администрации.



«Поэтому, безусловно, будут какие-то процессы, которые Россия будет пытаться провести как референдум, но сопротивление местного населения колоссальное. Люди имея угрозы для здоровья и своей личной жизни выходили неоднократно на массовые демонстрации и потому очевидно, что согнать на так называемые участки можно будет только через средства, подкуп, продовольственные пайки, или просто под дулами автоматов”, - высказал Кошель.



Украина дала четко понять России, что если в Херсонской области оккупанты проведут "референдум" , то это поставит точку в переговорах между странами

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