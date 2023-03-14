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OPINION

На Ближнем Востоке может открыться "второй фронт"

Орест Сохар
14 мартa, 2023 вторник
18:05
Мнение

Израиль может быть трижды нерешительным, но когда речь идет о таком триггере как ядерное оружие, то даже пророссийский Нетаньяху должен занять трезвую позицию

Министр обороны США Остин на встрече с израильским премьером Нетаньяху: США не позволят Ирану иметь ядерное оружие, это "угроза не только для Израиля, но и для всего мира". В ответ Тегеран пригрозил Азербайджану, пообещав превратить Карабах во вторую Сирию. Итак, расскажу, как связаны оба факта, и стоит ли ждать еще одной войны.

Тегеран заключил соглашение с Москвой о поставках в Иран обогащенного урана. Согласно данным МАГАТЭ, современные потомки персов уже накопили достаточное количество обогащенного урана для своей ядерной программы, — считают чиновники США и Израиля.

Иран способен изготовить ядерную бомбу за 12 дней, — представитель Пентагона Колин Каль. Это сказано в начале марта, то есть, теоретически, время уже вышло.

"Ужасная ядерная война" начнется, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие… Необходимо усилить агрессивный подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе", — премьер Нетаньяху

"Ужасная ядерная война" начнется, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие… Необходимо усилить агрессивный подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе", — премьер Нетаньяху. Фактически это демонстрация готовности к немедленному проведению милитарной терапии для правительства Хаменеи.

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Ответ Ирана характерен: турецкие медиа пишут, что Тегеран объявил Ереван "братом", планируя превратить Нагорный Карабах во вторую Сирию. Для этого к маю 2023 туда планируется перебросить 4 тыс. боевиков. Фактически это прямой удар по Азербайджану: международное сообщество признает Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х Баку не контролирует большую часть региона. Сначала армян поддерживал "миротворческий контингент" россиян, но после начала войны РФ против Украины Баку принялся отвоевывать свои территории.

США, Израиль, Иран… Ну, вот при чем здесь Азербайджан? Объясню. Пользуясь языком "печальной лошади" Лаврова, Израиль и Турция (давние недруги правительства Хаменеи) давно уже "накачивают" своего соседа оружием. К примеру, с 2016 по 2020 год Иерусалим поставил Баку 69% всех вооружений. Азербайджан – единственная страна, которой Израиль продал свою знаменитую систему ПРО "Железный купол". Теперь вишенка на торте: январская атака дронами на военные объекты Ирана происходила якобы с территории израильской военной базы в Азербайджане. Есть даже слухи, что местные власти разрешили израильским военным использовать свои авиабазы.

Израиль может быть трижды нерешительным, но когда речь идет о таком триггере как ядерное оружие, то даже пророссийский Нетаньяху должен заняться трезвой позицией. Это означает, что на Ближнем Востоке в ближайшее время будет жарко. В то же время именно от упорства и сноровки правительства Израиля зависит, какой характер приобретут "воспитательные мероприятия" в отношении Тегерана

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Израиль может быть трижды нерешительным, но когда речь идет о таком триггере как ядерное оружие, то даже пророссийский Нетаньяху должен занять трезвую позицию. Это означает, что на Ближнем Востоке в ближайшее время будет жарко. В то же время именно от упорства и сноровки правительства Израиля зависит, какой характер приобретут "воспитательные мероприятия" в отношении Тегерана.

Либо это будет хирургическая операция, вроде январской атаки дронами на важные военные объекты Ирана.

Либо Нетаньяху будет жаловаться, разводить руками, поскачет в Москву по дозе успокаивающей китайского чая, пока не дождется какого-нибудь коварного удара от Тегерана. Не обязательно это будет нападение на Карабах, но это, наверное, уже будет что-то креативное.

А что нам от этого?

Чем больше приключений на свою задницу будет иметь выпускник московского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, а ныне духовный и политический лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи, тем меньше он будет помогать "бункерному" оружием.

Еще два государства, сидевшие на обочине российской войны против Украины, теперь невольно будут в нее вовлечены. Ведь тяжело оставаться нейтральной стороной "конфликта", атакуя ближайшего партнера фюрера по клубу изгнанников.

Да и Северная Корея, не исключено, правильно расшифрует сигнал, который может быть следующим в очереди на перевоспитание.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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