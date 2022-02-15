На Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы "Клондайк" о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17
В рамках 72-го Берлинского кинофестиваля состоялась европейская премьера фильма "Клондайк" о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Премьерный показ в фестивальном Zoo Palast состоялся 14 февраля и стал первой офлайн-презентацией фильма. После показа под площадкой зрителей встречали активисты с плакатами: "The film is over. The war is going on".
"Клондайк" - фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино совместно с Турцией. Мировая премьера фильма состоялась в программе World Dramatic Competition международного кинофестиваля "Санденс", где его отметили премией за лучшую режиссуру.
В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, гарантировавшего телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. В Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 млн 768 тыс. грн.
Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.
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