На Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы "Клондайк" о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Премьерный показ в фестивальном Zoo Palast состоялся 14 февраля и стал первой офлайн-презентацией фильма. После показа под площадкой зрителей встречали активисты с плакатами: "The film is over. The war is going on".



"Клондайк" - фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино совместно с Турцией. Мировая премьера фильма состоялась в программе World Dramatic Competition международного кинофестиваля "Санденс", где его отметили премией за лучшую режиссуру.



В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, гарантировавшего телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. В Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 млн 768 тыс. грн.



Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.