Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что презентация ленты станет одним из главных событий фестиваля, поскольку в этом году его даты пришлись на годовщину вторжения РФ в Украину - мероприятие продлится с 16 по 26 февраля. Также в рамках фестиваля будет проводиться ряд мероприятий, посвященных поддержке украинских кинематографистов.

"Это документальный фильм, снятый при очень сложных обстоятельствах, но это тоже кино, рассказывающее о роли искусства и художников в трудные времена", - сказал художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан.

Чатриан добавил, что в фильме есть кадры, снятые Пенном в Украине в ноябре 2021 года, съемки с Зеленским, а также кадры из Киева, когда началось вторжение России.

На фестивале будет специальная панель, посвященная вариантам финансирования украинского аудиовизуального контента. Берлинский кинофестиваль также предоставил свободные аккредитации украинским кинематографистам, поэтому туда планируют приехать около 50 украинских профессионалов.

Ранее американский режиссер и актер Шон Пенн обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

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