ВСУ продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях, - Минобороны
Вооруженные силы преуспевают в наступательной операции на Бердянском направлении, по состоянию на 13 июня известно, что они взяли под контроль территорию до трех квадратных километров
Об этом в telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Стало известно, что в ходе ведения наступательной операции украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на:
- Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;
- Торецком направлении – на 200 м;
- Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв.
Она добавила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, в частности, активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.
Сейчас продолжаются бои в районах:
- Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;
- Марьинка;
- Ягодное на Бахмутском;
- Веселое на Лиманском.
Ранее о ситуации на Бердянском направлении в telegram сообщает в Military Media Center со ссылкой на информацию представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.
"В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров", – говорится в сообщении .
- В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
- По состоянию на 12 июня на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, сдвинув тем самым неприятеля.
- Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла около 4 рот военных убитыми и ранеными.
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