Об этом в telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Стало известно, что в ходе ведения наступательной операции украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на:

Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;

Торецком направлении – на 200 м;

Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв.

Она добавила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, в частности, активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Сейчас продолжаются бои в районах:

Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;

Марьинка;

Ягодное на Бахмутском;

Веселое на Лиманском.

Ранее о ситуации на Бердянском направлении в telegram сообщает в Military Media Center со ссылкой на информацию представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.

"В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров", – говорится в сообщении .