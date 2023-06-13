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ВСУ продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях, - Минобороны

13 июня, 2023 вторник
12:07
Война с Россией

Вооруженные силы преуспевают в наступательной операции на Бердянском направлении, по состоянию на 13 июня известно, что они взяли под контроль территорию до трех квадратных километров

Об этом в telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Стало известно, что в ходе ведения наступательной операции украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на:

  • Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;
  • Торецком направлении – на 200 м;
  • Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв.

Она добавила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, в частности, активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Сейчас продолжаются бои в районах:

  • Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;
  • Марьинка;
  • Ягодное на Бахмутском;
  • Веселое на Лиманском.

Ранее о ситуации на Бердянском направлении в telegram сообщает в Military Media Center со ссылкой на информацию представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.

"В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров", – говорится в сообщении .

  • В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
  • По состоянию на 12 июня на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, сдвинув тем самым неприятеля.
  • Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла около 4 рот военных убитыми и ранеными.
военные силы Украины
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