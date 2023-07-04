Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На Таврийском направлении Силы обороны системно выбивают противника с позиций и продолжают продвижение вперед. В частности, на Бердянском направлении наши подразделения смогли продвинуться на 2 км вглубь обороны противника. Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Проводим аэроразведку местности и наносим огнем поражение. Также осуществляется контрбатарейная борьба и проводится разминирование", - рассказал Шершень.

Капитан ВСУ подчеркнул, что Силы обороны продолжают работу по ликвидации линий обороны противника

"Хочу отметить, что противник оказывает упорное сопротивление. Однако мы их системно жмем на отдельных участках фронта. Продавливаем их оборону и уничтожаем боевой потенциал противника. За минувшие сутки безвозвратные потери окупантов составили 72 человека, ранеными 166 человек", - добавил он.