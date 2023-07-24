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На Бердянском направлении украинские военные продвинулись от 350 м до 1,4 км

24 июля, 2023 понедельник
15:15
Война с Россией

На Бердянском направлении военные Вооруженных Сил Украины получили частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 м до 1,4 км

Об этом сообщает спикер объединенного прессцентра Сил обороны Украины таврического направления Валерий Шершень.

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Продолжаются упорные бои за Старомайорское", - заявил он.

В то же время, на Мелитопольском направлении без изменений.

По словам Шершня, в связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

При этом главные усилия враг сосредотачивается на предотвращении пошагового продвижения украинских войск. Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного.

За прошедшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций украинских военных. Больше всего враг 13 раз атаковал на Марьинском направлении. В этом направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление армии РФ в окрестностях Красногоровки и Марьинки.

Враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационные удары вблизи Благодатного и Макаровки.

На одном из отрезков обороны и в результате удачного контрвыпада локального характера наши штурмовики продвинулись в сторону противника и улучшили тактическое положение.

Под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии ВСУ успешно отразили атаки россиян в окрестностях Авдеевки и Невельского. В то же время враг обстрелял из артиллерии более 10 близлежащих населенных пунктов, в частности, Карловку, Северное и Невельское.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали наши позиции и совершили 504 обстрела.

  • 24 июля Генштаб ВСУ сообщил , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечалось, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. За сутки россияне потеряли в Украине 660 военных, 11 танков и 1 средство ПВО.
Украина
военные силы Украины
Бердянск
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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