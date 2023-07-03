На Бердянском направлении морские пехотинцы сбили с "джавелина" российский вертолет Ка-52
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на Бердянском направлении с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Об этом сообщает пресс-служба 36 бригады морской пехоты.
"309-й ликвидирован вертолет окупантов по морпешкам 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет, известный как "Аллигатор", сожгли морпехи-противотанкисты бригады из ПТРК Javelin.
- В течение суток 2 июля ВСУ уничтожили вертолет, 16 БПЛА и 600 оккупантов.
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