На белорусском военном аэродроме Мачулищи произошло два взрыва, - оппозиция

Об этом сообщил оппозиционный телеграмм-канал BYPOL .

"По информации, полученной от участников плана "Победа", сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Телеграмм-канал Motolko Help сообщает, что по словам местных, взрывы прогремели с 8:00 до 9:30 утра. Также есть информация о взрыве ночью, пока она не подтверждена.