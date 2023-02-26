На белорусском военном аэродроме Мачулищи произошло два взрыва, - оппозиция
Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника
Об этом сообщил оппозиционный телеграмм-канал BYPOL .
"По информации, полученной от участников плана "Победа", сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных, которые проверяют все проезжающие автомобили.
Телеграмм-канал Motolko Help сообщает, что по словам местных, взрывы прогремели с 8:00 до 9:30 утра. Также есть информация о взрыве ночью, пока она не подтверждена.
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