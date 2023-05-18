Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Отмечается, что в промежутке с 11:20 до 13:10 было перебазировано 10 самолетов – 8 истребителей Су-34 и 2 Су-30М ВКС РФ.

Сейчас все самолеты находятся на аэродроме "Мачулищи".