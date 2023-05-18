На белорусский аэродром "Мачулищи" перебазировали 10 истребителей РФ, - Беларускі Гаюн
Из белорусского аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" 18 мая перебазировали 10 истребителей ВКС России
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Отмечается, что в промежутке с 11:20 до 13:10 было перебазировано 10 самолетов – 8 истребителей Су-34 и 2 Су-30М ВКС РФ.
Сейчас все самолеты находятся на аэродроме "Мачулищи".
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