Об этом говорится в расследовании Белорусской службы Радио Свобода, сотрудничавшей с проектом "Схемы", военным аналитиком Михаилом Жироховым и спутниковым сервисом Planet Labs.

Журналисты выяснили, что в середине октября на главных белорусских полигонах начали появляться эшелоны российских военных, новая инфраструктура и скопление техники. Авторы акцентируют: некоторые объекты на этих полигонах похожи на готовившиеся в Беларуси к полномасштабному российскому вторжению 24 февраля.

Основными объектами исследования стали 230-й возведенный военный полигон "Обуз-Лесновский" под Барановичами, полигон "Репище" под Осиповичами, "Ласвида" под Витебском и аэродром "Мачулищи" под Минском.

В материале отмечается, что на полигон "Обуз-Лесновский" военная техника начала поступать после 16 октября. На спутниковых снимках видны два палаточных городка с более чем 200 единицами военной техники. Также на фото полигона замечены помещения, похожие на полевой госпиталь и учебный центр.

"Перед началом войны в Украине на полигоне "Обуз-Лесновский" можно было увидеть лагерь, очень похожий на нынешний", - утверждают авторы.

На полигоне "Репище" имеется лагерь с не менее 35 военными палатками, рядом - стоянка для техники с грузовиками и машинами, похожими на гаубицы. Журналисты отмечают, что рядом с Репищами есть железнодорожная станция Верейцы, из которой выгружается военная техника.

"По предварительным спутниковым снимкам видно, что лагерь начинает активно разрастаться, а техника прибывает после 17 октября. На снимке за этот день она еще не видна", - говорится в тексте.

Лагерь "Ласвида", по данным авторов, начали создавать после 11 октября. Тогда там появились первые палатки, а через три дня уже прибыла военная техника.

Специалисты Planet Labs зафиксировали три истребителя МИГ-31К на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Об этой авиатехнике сообщала британская разведка, также сообщалось, что на аэродроме имеются контейнеры для хранения Кинжалов.

Телеграмм-канал "Белорусский Гаюн" неоднократно писал, что во время боевого дежурства этих самолетов во многих украинских областях вводится режим воздушной тревоги.

Вывод делает военный аналитик Михаил Жиров, он утверждает, что создание совместной региональной группировки Путина и Лукашенко "фактически уже началось и идет достаточно быстрыми темпами".

"В России теперь проблема с полигонами (большинство из них распроданы в 1990-х годах), поэтому они могут использовать полигоны Беларуси для обучения мобилизованных. Переподготовка и формирование новых подразделений будет происходить в зимний период, а весной 2023 года Россия может атаковать Украину с территории Беларуси ", – Михаил Жирохов в разговоре с журналистами Радио Свобода.

10 октября белорусские СМИ сообщили , что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Через 5 дней минобороны Беларуси подтвердило прибытие в страну первых российских военных из "региональной группировки".

В эксклюзивном материале Эспрессо Валерий Калиновский, журналист белорусской службы Радио Свобода, заверил, что в Беларусь прибыло около 4 тысяч российских военных. Однако, по его словам, "заметная группировка, которую можно было как в феврале направить с территории Беларуси на Украину, не сформирована".

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