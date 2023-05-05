На Белгородщине мужчина бросил гранату посреди города
В ночь с 4 на 5 мая чрезвычайная ситуация произошла в Белгородской области
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая в населенном пункте Валуйки Белгородской области. В центре города неизвестный мужчина бросил гранату и скрылся.
Россияне сообщают, что пострадавших или разрушений нет. Силовики разыскивают мужчину, бросившего гранату.
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