На Белгородщине мужчина бросил гранату посреди города

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая в населенном пункте Валуйки Белгородской области. В центре города неизвестный мужчина бросил гранату и скрылся.

Россияне сообщают, что пострадавших или разрушений нет. Силовики разыскивают мужчину, бросившего гранату.