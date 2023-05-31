На Белгородщине горят авто, повреждены дома и якобы ранена женщина

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горят автомобили. Вся дополнительная информация позже", - пишет россиянин.

В сети также распространяют фото и видео с места происшествия.