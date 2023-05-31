На Белгородщине горят авто, повреждены дома и якобы ранена женщина
Утром среды, 31 мая, Шебекино Белгородской области якобы попал под обстрел
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горят автомобили. Вся дополнительная информация позже", - пишет россиянин.
В сети также распространяют фото и видео с места происшествия.
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