Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда", - говорится в сообщении губернатора.

По предварительным данным, есть одна пострадавшая.

Напомним, в приграничной Белгородской области регулярно происходят пожары и другие чрезвычайные происшествия. 14 октября по прилету загорелась ТЭЦ. 15 октября там горела нефтебаза.

Также в субботу, 15 октября, двое мобилизованных открыли огонь по присутствующим на занятии по огневой подготовке: 11 человек убиты, еще 15 ранены.

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