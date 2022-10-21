На Белгородщине горит предприятие, губернатор заявил о "прямом попадании снаряда"
В Белгородской области России бурлит пожар на промышленном предприятии, как утверждают местные власти, из-за обстрелов
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда", - говорится в сообщении губернатора.
По предварительным данным, есть одна пострадавшая.
- Напомним, в приграничной Белгородской области регулярно происходят пожары и другие чрезвычайные происшествия. 14 октября по прилету загорелась ТЭЦ. 15 октября там горела нефтебаза.
- Также в субботу, 15 октября, двое мобилизованных открыли огонь по присутствующим на занятии по огневой подготовке: 11 человек убиты, еще 15 ранены.
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