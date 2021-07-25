На Бельгию второй раз за неделю обрушились сильнейшие наводнения
В Бельгии в субботу, 24 июля, прошли ливни, которые вызвали новые наводнения
Об этом сообщает Укринформ .
Накануне провинции Намюр и Брабант на юго-востоке страны подверглись наибольший удар стихии. В городе Динант, в регионе Валлония, потоки воды смывали автомобили, разбрасывая их по городу.
Заместитель мэра города Роберт Клосет заявил, что сообщений о погибших и раненых не поступало, но наводнение было сильнее чем та, что произошла на прошлой неделе.
- Напомним состоянию на 19 июля в Бельгии наводнение унесло жизни 36 человек .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное