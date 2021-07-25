На Бельгию второй раз за неделю обрушились сильнейшие наводнения

Об этом сообщает Укринформ .

Накануне провинции Намюр и Брабант на юго-востоке страны подверглись наибольший удар стихии. В городе Динант, в регионе Валлония, потоки воды смывали автомобили, разбрасывая их по городу.

Заместитель мэра города Роберт Клосет заявил, что сообщений о погибших и раненых не поступало, но наводнение было сильнее чем та, что произошла на прошлой неделе.