На BBC вышел документальный фильм об украинской группе "Антитела" на передовой
Документальный фильм "Frontline Frontline Frontman" вышел на BBC в воскресенье, 15 августа
Документальный фильм "Frontline Frontline Frontman" об украинской группе "Антитела" на передовой вышел на BBC News.
"Почти пол года назад тысячи мирных жителей Украины присоединились к военным для борьбы с российской армией. Среди них были участники одной из лучших рок-групп Украины "Антитела". Они стали военными медиками в Харькове и помогают лечить раненых солдат на передовой", – говорится в видео.
Тарас Тополя в интервью для BBC выразил благодарность американцам за поддержку Украины. Также он убежден в победе над российскими оккупантами.
"Украина точно выживет и точно победит в этой войне... Украина победит также благодаря вашей помощи. Спасибо всему вашему народу за помощь и поддержку Украины... Мы ожидаем больше помощи сейчас", - сказал Тарас Тополя.
Также Тополя добавил, что очень гордится своими коллегами, потому что они вместе спасли действительно много жизней в батальоне.
"То, что известные люди пошли на передовую, чтобы бороться с оккупантами, безусловно, повышает моральный дух нации", - добавил он.
Тарас Тополя отметил, что никогда не представлял, что однажды будет участвовать в борьбе на фронте, но украинцы готовились к войне, потому что ожидали, что Россия нападет.
- Ранее сообщалось, что украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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