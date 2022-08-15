На BBC вышел документальный фильм об украинской группе "Антитела" на передовой

Документальный фильм "Frontline Frontline Frontman" об украинской группе "Антитела" на передовой вышел на BBC News.

"Почти пол года назад тысячи мирных жителей Украины присоединились к военным для борьбы с российской армией. Среди них были участники одной из лучших рок-групп Украины "Антитела". Они стали военными медиками в Харькове и помогают лечить раненых солдат на передовой", – говорится в видео.

Тарас Тополя в интервью для BBC выразил благодарность американцам за поддержку Украины. Также он убежден в победе над российскими оккупантами.

"Украина точно выживет и точно победит в этой войне... Украина победит также благодаря вашей помощи. Спасибо всему вашему народу за помощь и поддержку Украины... Мы ожидаем больше помощи сейчас", - сказал Тарас Тополя.

Также Тополя добавил, что очень гордится своими коллегами, потому что они вместе спасли действительно много жизней в батальоне.

"То, что известные люди пошли на передовую, чтобы бороться с оккупантами, безусловно, повышает моральный дух нации", - добавил он.

Тарас Тополя отметил, что никогда не представлял, что однажды будет участвовать в борьбе на фронте, но украинцы готовились к войне, потому что ожидали, что Россия нападет.

Ранее сообщалось, что украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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