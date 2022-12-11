Об этом он заявил в телеграмме .

По словам Гайдая, взрыв прогремел в частной гостинице "Гостной дом Жданова", в которой размещалась база ПВК Вагнера. Он отмечает, что потери врага большие, однако, по его словам, могут стать еще больше, поскольку раненых нужно везти в Луганск, потому что на территории области не осталось медицинского оборудования.

"Произишел хлопок там, где был штаб вагнеровцев, россияне даже не скрывают, что там огромные потери, огромное количество находившихся там погибли. Мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, из тех, кому удалось выжить, 50 процентов умрут до того, как им окажут медицинскую помощь. Они на Луганщине украли оборудование, поэтому раненых нужно везти в Луганск, чтобы спасти, много не доезжают", - рассказал глава ОВА.

Сейчас в Луганской области войска РФ проводят принудительную мобилизацию и обыскивают учебные заведения на наличие украинских книг.

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