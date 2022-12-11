Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На базе вагнеровцев в Кадиевке произишел "хлопок", - глава ОВА Гайдай

На базе вагнеровцев в Кадиевке произишел "хлопок", - глава ОВА Гайдай

11 декабря, 2022 воскресенье
14:00
война с Россией ЧВК Вагнера

В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на базе вагнеровцев во временно оккупированной Кадиевке произошел "хлопок"

Об этом он заявил в телеграмме .

По словам Гайдая, взрыв прогремел в частной гостинице "Гостной дом Жданова", в которой размещалась база ПВК Вагнера. Он отмечает, что потери врага большие, однако, по его словам, могут стать еще больше, поскольку раненых нужно везти в Луганск, потому что на территории области не осталось медицинского оборудования.

"Произишел хлопок там, где был штаб вагнеровцев, россияне даже не скрывают, что там огромные потери, огромное количество находившихся там погибли. Мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, из тех, кому удалось выжить, 50 процентов умрут до того, как им окажут медицинскую помощь. Они на Луганщине украли оборудование, поэтому раненых нужно везти в Луганск, чтобы спасти, много не доезжают", - рассказал глава ОВА.

  • Сейчас в Луганской области войска РФ проводят принудительную мобилизацию и обыскивают учебные заведения на наличие украинских книг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганск
Луганщина
оккупированные территории
Вагнергейт
Сергей Гайдай
Читайте также:
С-400
10 декабря, 2022 суббота
РФ придется оттянуть ПВО от границ с Украиной, чтобы усилить свою оборону тыловых военных объектов, - авиационный эксперт Долинце
білорусь солдати лукашенко
10 декабря, 2022 суббота
В Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу, – военный эксперт Грант
Іранська ракета Fateh-110
10 декабря, 2022 суббота
Британская разведка выяснила, что РФ пообещала Ирану в обмен на ракеты
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 декабря
15:12
"Не все так однозначно": экс-футболист Тимощук впервые высказался о войне РФ против Украины
14:59
Зеленский провел разговор с Макроном накануне онлайн-саммита G7
14:57
Германия предоставит Украине больше оружия, – посол Макеев
14:46
Россияне начали запускать "шахеды" из Азовского моря
14:38
Россия вывела из Черного моря все носители с "калибрами"
14:28
Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии
14:26
Почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России, - Bloomberg
14:21
Галочка в Twitter будет дороже для владельцев Apple
14:13
Эксклюзив
Благодаря Украине появилась реальная возможность деоккупации Ичкерии, - глава правительства в экзилии Закаев
14:07
Войска РФ обстреляли Курахово в Донецкой области из "Ураганов"
14:05
OPINION
Если хотим быть европейцами, нельзя терпеть ложь
14:00
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях 12 декабря
13:53
Для Украины война завершится только возвращением Крыма, - The Washington Post
13:50
€400 млн для Укрэнерго: компания сможет восстановить поврежденную сетевую инфраструктуру
13:46
Южную Африку заподозрили в продаже оружия РФ, - The Telegraph
13:31
Эксклюзив
За отказ идти в атаку россиян расстреливают на месте, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Лысенко
13:21
На фото презентация фильма "Мариуполис 2"
Фильм "Мариуполис 2" стал лучшей документальной лентой года по версии Европейской киноакадемии
13:01
В сети появилось первое фото со съемок второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом
12:41
С завтрашнего дня, 12 декабря, на пункте пропуска с Польшей заработает еЧерга для грузовиков
12:41
Обстрелы Донбасса: в ночь на 11 декабря оккупанты больше всего били по Покровскому и Бахмутскому районам
12:11
Олаф Шольц не верит, что Путин остановит попытки оккупировать Украину, несмотря на серьезные потери армии РФ, - Bild
12:09
Снег усложняет разминирование Харьковщины
12:03
Эксклюзив
Глен Грант
Чем длиннее задержка движения ВСУ на юге, тем больше уверенности она придает противнику, - полковник Грант
12:02
OPINION
Инфляция в ноябре: Обнищание и массовая безработица среди основных факторов
11:57
Косово
В ближайшие дни Косово подаст официальную заявку на вступление в ЕС
11:54
Инфографика
Курс валют на 11 декабря: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
11:46
Непобедимый американский боксер жестко нокаутировал россиянина
11:33
В Словакии от лавины погибли два туриста
11:12
К одесским потребителям постепенно возвращается свет, - ОВА
11:11
Из-за ночного обстрела критической инфраструктуры Херсона произошло возгорание на 30 кв.м
10:55
Обидчик Ломаченко побывал в нокдауне, но одержал победу
10:52
Иранские дроны уязвимы к холоду, - Гуменюк
10:34
Инфографика
На фото потери россиян
Потери РФ в войне против Украины превысили 94 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
10:07
OPINION
Кому соврал президент Зеленский о российском нападении?
09:57
Эксклюзив
Законопроект о запрете УПЦ (МП) должен быть принят немедленно, - религиовед Козловский
09:52
Тренера сборной Португалии уволят после поражения от Марокко на ЧМ-2022
09:35
Британская разведка спрогнозировала проблемы с бюджетом РФ из-за расходов на войну против Украины
09:32
Эксклюзив
"Очень много российских 200-х и 300-х": военный обозреватель Попович о взрывах в Мелитополе
09:00
Эксклюзив
Причиной войны стали не только имперские амбиции РФ, но и безразличие многих украинцев к собственному государству, - офицер ВСУ
08:57
Россияне наказывают публичными побоями жителей Луганщины, отказывающихся от мобилизации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV