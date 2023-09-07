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На базе ПВК Вагнера в Мали зафиксировали турецкие БПЛА Bayraktar, - СМИ

7 сентября, 2023 четверг
15:03
Мир

По состоянию на 30 августа на базе ЧВК Вагнера в африканском Мали было зафиксировано по меньшей мере три турецких БпЛА Bayraktar

Фото получило издание The Insider .

Военная база ПВК расположена в аэропорту Севаре вблизи города Мопти.

Отмечается, что приобретение правительством Мали двух турецких беспилотников подтверждали местные государственные СМИ в декабре прошлого года. Однако на фотографиях видно, что их больше и они развернуты в аэропорту, использующем ПВК Вагнера как временную военную базу в Мали.

The Insider объясняет, что согласно метаданным, это фото было сделано 30 августа, вскоре после того, как был сбит самолет Пригожина. Источники внутри ПИК сообщили изданию, что контроль над военной базой был передан представителям Министерства обороны России.

Фото: The Insider

Вагнеровцы в Беларуси и авиакатастрофа с Пригожиным

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс высказался , что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой.

В понедельник, 21 августа, Евгений Пригожин записал видеообращение , в котором заявил, что находится с вагнеровцами в Африке.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Африка
Вагнергейт
Байрактар
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