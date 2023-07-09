Об этом пишет мэр Мелитополя Иван Федоров.

Шум слышали местные жители на севере города. Сообщается, что мощный взрыв прогремел в ангаре села Заречное, которое оккупанты превратили в свою базу.

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу", - говорится в сообщении.