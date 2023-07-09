На базе окупантов под Мелитополем раздался взрыв, - мэр
В воскресенье, 9 июля, в селе Заречное под Мелитополем на базе оккупантов раздался взрыв
Об этом пишет мэр Мелитополя Иван Федоров.
Шум слышали местные жители на севере города. Сообщается, что мощный взрыв прогремел в ангаре села Заречное, которое оккупанты превратили в свою базу.
"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу", - говорится в сообщении.
- В среду, 28 июня, взрывы раздавались во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Предварительно зафиксированы прилеты на военной базе россиян и депо, которые враг использует для логистики вооружения.
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