Роддом ожидает здесь своих пациенток и новых рожениц, которые находятся в Киеве или имеют возможность добраться до заведения.



Отметим, что с первого дня войны "Лелека" оказался в эпицентре боевых действий. Команда специалистов роддома, несмотря на привычную работу с беременными и роженицами, сразу начала оказывать помощь и раненым. Однако российские изверги целенаправленно обстреливали здание медучреждения, что ставило под угрозу жизнь и здоровье всех присутствующих в нем. Поэтому 9 марта "Лелека" был вынужден эвакуировать пациентов и персонал и временно приостановить прием.





"Никто, и "Лелека" также, не ожидал, что Россия все-таки пойдет полномасштабной войной на Украину. Еще больше мы не ожидали, что эта орда возьмет целью больницы и роддома, и наше учреждение подвергается обстрелам и ракетным ударам, что приведет к вынужденной эвакуации и приостановке работы, так что война принесла хаос и ужас в жизни каждого.

Однако мы не опускаем руки – мы работаем и делаем все возможное для помощи нашим пациентам", - говорят в "Лелеке".



К сожалению, из-за разрушения здания роддома, безопасный прием пациентов здесь пока невозможен. Но, несмотря на сложную ситуацию, в "Лелеке" надеются, чтобы уже вскоре смогут возобновить прием в заведении в Пуще-Водице.



"Искренне верим, что совсем скоро воцарится мир и "Лелека" снова наполнится милыми и добрыми звуками, среди которых самые желанные - первый крик наших маленьких младенцев-лелек", - с оптимизмом отметили в "Лелека".



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