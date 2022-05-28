На Банковой возвращают "телефонное право" и строят вариант Эрэфии, - Береза о блокировании участия Порошенко в ПА НАТО

Об этом находящийся на фронте народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза написал у себя на фейсбуке.

Он отметил, что интересно услышать от власти ответы на несколько вопросов в истории с Порошенко и его отъездом на Парламентскую ассамблею НАТО.

"Если Порошенко пытался официально выехать из Украины на заседание Парламентской ассамблеи НАТО, а ему подписал распоряжение Стефанчук, то это означает, что спикер Стефанчук - соучастник. Означает ли это, что чей-то звонок пограничникам более весом, чем распоряжение о командировке спикера ВР в парламентско-президентском государстве?" - отметил Береза.

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"Если учесть, что Стефанчук подписал командировки всем депутатам из нашей делегации, а не выпустили только Порошенко, то это означает, что не все у нас равны и законов больше нет, а телефонное право есть?" - также спросил он.

"Если законы все же есть, а пограничники нарушили Законы Украины, то когда они будут задержаны и когда они назовут, кто им отдал незаконный приказ?" - добавил Борислав Береза.

"И тут дело не в фамилии, а в принципах и верховенстве права. Потому что муд*ки и пиарщики с Банковой и их холуи уже сильно утомили своими информационными вбросами во время войны. Вопрос в том, что сегодня эти мрази с использованием телефонного права устраивают разборки с Порошенко, а завтра захотят решить свои проблемы с солдатом Березой или с кем-то из вас. Или знакомые холуев захотят разобраться с вами - и им помогут. Хотите такое? Подумайте об этом и о том, какую страну мы уже строим. Вариант Эрэфии? Хреновая история. Очень хреновая", - подчеркнул Береза.

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