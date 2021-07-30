На Банковой произошли столкновения во время акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведения мероприятия. Произошли столкновения, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

На двух правонарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента составлены административные протоколы.

Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерский управления полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыто.