На Банковой произошли столкновения во время акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества
Полиция задержала двух человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа в Киеве возле здания Офиса президента, где проходит акция в защиту прав ЛГБТ-сообщества
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведения мероприятия. Произошли столкновения, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.
На двух правонарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента составлены административные протоколы.
Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерский управления полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыто.
- Ранее во время акции было найдено подозрительной сумки, на месте работали взрывотехники .
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