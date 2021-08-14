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На Банковой полиция применила слезоточивый газ. Видео
По прибытию колонны участников акции Азовского движения с Майдана Независимости на улицу Банковую правоохранителями был применен слезоточивый газ
Об этом через телеграмм сообщил Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV.
"Полиция начала провокации против митингующих!
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Распыляют слезоточивый газ и зажигают дымы. Происходит толкотня! ", - отметил он, приведя соответствующее видео.
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