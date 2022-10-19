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Война с Россией: хроника
Мнение
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OPINION

На Банковой не хотят делать резких движений, чтобы не провоцировать Минск?

19 октября, 2022 среда
10:07
Мнение

Мол, там много украинцев, в том числе убегающих с территории РФ

Министр МИД Кулеба: Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном

От первой массированной атаки иранскими дронами прошло 8 дней.

От первой массированной ракетной атаки с территории Белоруссии прошло 8 месяцев.

И? После "А" будет "Б", бл**ь?

На Банковой не хотят делать резких движений, чтобы не провоцировать Минск?

Тогда там сидят идиоты, потому что от расторжения дипотношений не зависит абсолютно ничего: если Лука решит формально вступить в войну, то ему наср***ть, будет ли украинское посольство в Минске.

Официальная версия Киева: не разрываем, потому что там много украинцев, в том числе убегающих с территории РФ.

Пи***еж.

Консульская защита передается третьей стране: в 2008 году Грузия попросила об этом Швейцарию.

В конце концов, по такой логике тогда не нужно было разрывать дипотношения с РФ: там миллионы украинцев.

И не только этнических, но и по паспорту.

Будьте проактивны: создавайте параллельное правительство из среды Полка Кастуся Калиновского. Это потом будет инструмент. Можно будет потребовать докооптировать военным экзилем – ресторанную эмиграцию

Не хотите признавать Тихановскую и ее временное правительство?

Соглашаюсь, этой припиж**ной надо держаться как можно дальше, игнорировать, не субъективировать.

Да, кур*а, будьте проактивными: создавайте параллельное правительство из среды Полка Кастуся Калиновского.

Это потом будет инструмент. Можно будет потребовать докооптировать военным экзилем – ресторанную эмиграцию.

И, поверьте, этот ресурс будет существенно значимым, потому что бел-красно-бел в Минске будут поднимать они, а не Тихановская или Латушко.

Может ли заставить их публично заявить, что послевоенная Беларусь выплатит репарации, откажется от армии, утилизирует военную технику и зреет все военные аэродромы?

Хотите ли доволыниться, чтобы послевоенное устройство Беларуси определяли те импотенты, которых от осознания своей мелочности аж дергает, когда видят восьмимесячное сопротивление украинцев?

Может заставить их публично заявить, что послевоенная Беларусь выплатит репарации, откажется от армии, утилизирует военную технику и зреет все военные аэродромы?

Поставьте, блин, их на шпагат: мы признаем вас, если признаете вот эти пункты.

Или кому-то на Банковой все же очень хочется заработать на Лукашенко, когда тот будет выбирать между смертью и несколькими миллиардами долларов?

Это Иран можно наказать, там Арахамия энергетического бизнеса не имел, а Беларусь не трогайтесь: это на праздники?

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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