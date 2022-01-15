На балтийском острове Готланде появились шведские танки. Для защиты от россиян
Как и было предварительно обещано, в пятницу, 14 января 2022 года, на острове Готланд (Королевство Швеция) в южной части Балтийского моря высадился десант вооруженных сил Швеции
Шведские военные будут патрулировать на бронетехнике город Висбю и близлежащие населенные пункты, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Aftonbladet (Стокгольм), опубликовавшую репортаж из Готланда.
"В 18:00 в пятницу на Готланде приземлились силы быстрого реагирования. Это около 100 солдат", - отмечает издание.
Их доставил крупный транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III американского производства.
Тяжелая техника в свою очередь пришла по морю.
Вооруженные силы Швеции уже патрулируют порт Висбю.
Как отмечает Aftonbladet, появление десанта на Готланде объясняется тем, что "на этой неделе в Балтийское море вошли три российских десантных корабля". Они базировались у побережья Кольского полуострова РФ, но в настоящее время они были передислоцированы в направлении Калининграда.
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Русские корабли проплыли вдоль Норвегии через датские проливы к Балтийскому морю и в среду, 12 января, достигли окрестностей Калининграда.
После российского вооруженного вторжения в Украину, а именно с 2017 года, в Швеции снова стал обязательным призыв на военную службу, пишет Postimees (Таллин, Эстония).
На этой неделе руководитель военной разведки страны, генерал-майор ВВС Швеции Лена Халлин заявила, что ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной.
Халли считает, что уже некоторое время события двигаются к серьезному кризису безопасности в Европе. Виновной в этом она считает Россию.
По ее словам, главными целями Москвы является достижение стабильности собственного политического режима, укрепление его позиций как мирового государства и препятствование расширению НАТО на восток.
- Решение об обеспечении охраны острова Готланд было озвучено шведами 13 января .
- Швеция не входит в блок НАТО.
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