На балтийском острове Готланде появились шведские танки. Для защиты от россиян

Шведские военные будут патрулировать на бронетехнике город Висбю и близлежащие населенные пункты, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Aftonbladet (Стокгольм), опубликовавшую репортаж из Готланда.



"В 18:00 в пятницу на Готланде приземлились силы быстрого реагирования. Это около 100 солдат", - отмечает издание.



Их доставил крупный транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III американского производства.



Тяжелая техника в свою очередь пришла по морю.



Вооруженные силы Швеции уже патрулируют порт Висбю.















Как отмечает Aftonbladet, появление десанта на Готланде объясняется тем, что "на этой неделе в Балтийское море вошли три российских десантных корабля". Они базировались у побережья Кольского полуострова РФ, но в настоящее время они были передислоцированы в направлении Калининграда.



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Русские корабли проплыли вдоль Норвегии через датские проливы к Балтийскому морю и в среду, 12 января, достигли окрестностей Калининграда.



После российского вооруженного вторжения в Украину, а именно с 2017 года, в Швеции снова стал обязательным призыв на военную службу, пишет Postimees (Таллин, Эстония).



На этой неделе руководитель военной разведки страны, генерал-майор ВВС Швеции Лена Халлин заявила, что ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной.



Халли считает, что уже некоторое время события двигаются к серьезному кризису безопасности в Европе. Виновной в этом она считает Россию.



По ее словам, главными целями Москвы является достижение стабильности собственного политического режима, укрепление его позиций как мирового государства и препятствование расширению НАТО на восток.

Решение об обеспечении охраны острова Готланд было озвучено шведами 13 января .

Швеция не входит в блок НАТО.



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