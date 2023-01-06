На Балканах Россия ищет наемников для войны в Украине, - ЦНС
Для пополнения террористических войск Россия ищет наемников на Балканах
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне ищут человеческие ресурсы не только путем мобилизации на ВОТ, но и вербовкой наемников за рубежом. Основным регионом для вербовки наемников являются Балканы. Одним из ответственных за это является проживающий в РФ серб Деян Берич. Сам он также бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину на стороне врага", - пишет ЦНС.
В Центре подчеркнули, что паспорт гражданина другого государства не освобождает их от ответственности.
- 5 января в ЦНС сообщили, что на заводе "Крымский титан" была зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.
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