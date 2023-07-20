На Балканах пронесся мощный шторм: по меньшей мере 5 погибших, десятки раненых
В среду, 19 июля, мощный шторм с сильным ветром и сильным дождем пронесся по Хорватии, Словении и Боснии. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, десятки получили ранения
Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что этот шторм стал вторым через два дня после серии чрезвычайно жарких и сухих дней. В других частях Европы волна продолжавшейся жары повлекла за собой лесные пожары и предупреждения о здоровье населения.
Как сообщает хорватская полиция, двое мужчин погибли в столице Загребе после того, как на них упали деревья. Еще один 50-летний мужчина был сбит на улице, а 48-летний мужчина находился в своей машине.
Также Служба гражданской защиты в восточной Хорватии сообщила, что один человек погиб в результате падения дерева на его автомобиль в городе Черник.
Отмечается, что общественная телекомпания RTV Словения сообщила, что один человек погиб, а еще один получил ранения, когда на них упало дерево в районе озера Блед. Один человек также погиб в Боснии и по меньшей мере 20 получили ранения.
Наибольший ущерб понесли высокогорные леса. Власти предупредили альпинистов держаться подальше от этих районов.
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