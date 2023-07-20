Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что этот шторм стал вторым через два дня после серии чрезвычайно жарких и сухих дней. В других частях Европы волна продолжавшейся жары повлекла за собой лесные пожары и предупреждения о здоровье населения.

Как сообщает хорватская полиция, двое мужчин погибли в столице Загребе после того, как на них упали деревья. Еще один 50-летний мужчина был сбит на улице, а 48-летний мужчина находился в своей машине.

Также Служба гражданской защиты в восточной Хорватии сообщила, что один человек погиб в результате падения дерева на его автомобиль в городе Черник.

Отмечается, что общественная телекомпания RTV Словения сообщила, что один человек погиб, а еще один получил ранения, когда на них упало дерево в районе озера Блед. Один человек также погиб в Боснии и по меньшей мере 20 получили ранения.

Наибольший ущерб понесли высокогорные леса. Власти предупредили альпинистов держаться подальше от этих районов.