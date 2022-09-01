English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир На Балканах есть две критические точки – Косово и Босния и Герцеговина, – эксперт-балканист Гелетий
Эксклюзив

На Балканах есть две критические точки – Косово и Босния и Герцеговина, – эксперт-балканист Гелетий

1 сентября, 2022 четверг
12:38
Мир

Мария Гелетий, эксперт-балканист, отметила, что Россия, которая влияет на лидера боснийских сербов и имеет с ним хорошие отношения, может спровоцировать нестабильность, которая очень волнует Европу и отвлекает от Украины

Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.

Эксперт-балканист прокомментировал ситуацию на Балканах и вероятность новых провокаций со стороны России на фоне замороженных конфликтов.

"Сейчас я вижу две критические точки. Первая - это Косово, где очень много недоразумений и до сих пор нерешенных вещей. И вторая точка - это Босния и Герцеговина, где слабый политический уклад, потому что ее правление формируется представителями трех национальностей: сербы, хорваты и босняки, которыми являются сербы или хорваты, принявшие ислам, и эти три народа после сложной войны не достигли примирения, то есть между ними нет нормальной коммуникации, политического взаимопонимания и сотрудничества, и часто их оценивают как очень шаткую систему, которая при любой вспышке может быть использована, что и приведет к конфликту.То есть Россия, которая влияет на лидера боснийских сербов и имеет с ним хорошие отношения, может спровоцировать нестабильность, которая будет очень волновать Европу и отвлекать внимание от Украины", - пояснила Мария Гелетий .



 

Украина
Россия
Европа
Косово
Босния и Герцеговина
война с Россией
Читайте также:
Джо Байден
31 августа, 2022 среда
Байден отреагировал на смерть Горбачева
31 августа, 2022 среда
Россия может открыть новый фронт, – немецкий генерал
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
31 августа, 2022 среда
Горбачев умирает на фоне войны
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.25
  • EUR
    Покупка 39.44
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
13:19
Ассамблея Всемирного Совета церквей не проголосовала за лишение РПЦ членства, - священник ПЦУ
13:04
Bayraktar Байрактар
Румыния хочет купить у Турции 18 "байракторов" на 300 млн евро
13:02
Не получать паспорт РФ и не ходить на "референдум": активисты "Желтой ленты" в Херсоне расклеили новые открытки-предупреждения
12:36
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев
12:29
Информировал врага о перемещении ВСУ: СБУ разоблачила агента ФСБ в Сумской области
12:22
На Запорожье россияне в течение суток разрушили 17 гражданских объектов
12:13
Эксклюзив
После войны миграционные процессы в Украине будут усиливаться, - эксперт по международному трудоустройству Воскобойник
11:58
В Украине ликвидировали российских майора и старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
11:56
Эксклюзив
Демилитаризация ЗАЭС – единственная гарантия ядерной безопасности для Украины и Европы, - Кулеба
11:48
Украинцы сделают все, чтобы европейцы жили свободно: Зеленский обратился к полякам в годовщину начала Второй мировой войны
11:47
Оккупанты обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, - мэр Мелитополя
11:22
Эдгар Ринкевич
"История повторяется": глава МИД Латвии провел параллели между нападением Гитлера на Польшу и РФ на Украину
11:21
Полномасштабная война РФ против Украины: погибли 380 детей, еще более 736 получили ранения
11:15
Украина передала ЕС ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу"
11:07
Эксклюзив
Сергей Згурец
Возможностей 3-го армейского корпуса армии РФ не будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте, - Згурец
10:58
В британской разведке рассказали, как применение ВСУ ракет HARM создаст проблемы для РФ
10:58
Эксклюзив
Кулеба
Войны против Грузии и Украины предостаточно, чтобы запретить визовый режим ЕС с Россией, - Кулеба
10:46
Вице-президента ЛУКОЙЛа Равиля Маганова нашли мертвым под окнами московской больницы
10:41
В Никопольском районе россияне из "градов" обстреляли дома, лицей, поселковый совет и ранили человека
10:30
суд
Суд заключил в тюрьму на 9 лет агента ФСБ, который скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск"
10:28
Инфографика
Курс валют 1 сентября: стоимость доллара, евро и злотого в Украине
10:18
Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле со стороны РФ, - Reuters
10:06
ВСУ "обстреливают натовским вооружением ЗАЭС", а дети на оккупированных территориях "выбирают русский язык для обучения": новые фейки от роспропаганды
09:59
В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов, - офицер ВСУ Штефан
09:47
В результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок, - Энергоатом
09:45
Инфографика
РФ за сутки потеряла около 450 военных, 23 танка, вертолет и два дрона, - Генштаб ВСУ
09:31
Российские оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки повреждено более 40 домов, школу и админздание
09:19
В Донецкой области россияне в течение суток убили 5 гражданских и еще 12 ранили
09:12
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Мне больно от этих Катерин в наших городах, русских попов с автоматами
09:04
Эксклюзив
Утром Никополь снова был под обстрелами врага, – и.о. главы райсовета Бычков
08:59
Знание стало нашим оружием, ведь "знать" и "защищать" всегда идут рядом, - Зеленский поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года
08:55
Тайвань обещает контратаковать, если Китай войдет на ее территорию
08:53
Запорожская АЭС
Россияне обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, - глава ОВА
08:41
Эксклюзив
Этой ночью раздавались взрывы в Зеленодольской общине Криворожья, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
08:39
РФ нанесла ракетный удар по Одесчине с территории временно оккупированного Крыма
08:36
Враг пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
08:10
Эксклюзив
Российско-украинская война стала началом перезагрузки центров влияния на европейском континенте, – политолог Басараб
08:00
Войска РФ наступали в районах Веселой Долины, Зайцево и Водяного
08:00
Американский певец инициирует глобальный концерт в поддержку Украины
07:50
Россияне обстреливают Энергодар: есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV