На Балканах есть две критические точки – Косово и Босния и Герцеговина, – эксперт-балканист Гелетий
Мария Гелетий, эксперт-балканист, отметила, что Россия, которая влияет на лидера боснийских сербов и имеет с ним хорошие отношения, может спровоцировать нестабильность, которая очень волнует Европу и отвлекает от Украины
Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.
Эксперт-балканист прокомментировал ситуацию на Балканах и вероятность новых провокаций со стороны России на фоне замороженных конфликтов.
"Сейчас я вижу две критические точки. Первая - это Косово, где очень много недоразумений и до сих пор нерешенных вещей. И вторая точка - это Босния и Герцеговина, где слабый политический уклад, потому что ее правление формируется представителями трех национальностей: сербы, хорваты и босняки, которыми являются сербы или хорваты, принявшие ислам, и эти три народа после сложной войны не достигли примирения, то есть между ними нет нормальной коммуникации, политического взаимопонимания и сотрудничества, и часто их оценивают как очень шаткую систему, которая при любой вспышке может быть использована, что и приведет к конфликту.То есть Россия, которая влияет на лидера боснийских сербов и имеет с ним хорошие отношения, может спровоцировать нестабильность, которая будет очень волновать Европу и отвлекать внимание от Украины", - пояснила Мария Гелетий .
- Ранее ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах
- Также заместитель госсекретаря США Габриэль Эскобар заявил , что пора забыть нарратив, что Косово является частью Сербии и перейти к пониманию того, что Сербия и Косово — это Европа.
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