Об этом сообщает CNN .

В понедельник, 14 ноября, Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.

Глава Белого дома заявил, что в дальнейшем обязуется поддерживать открытые линии связи с Си Цзиньпином и между правительствами стран и искать пути решения глобальных проблем.

"Я считаю, что лидеры наших двух наций разделяют ответственность за то, чтобы показать, что Китай и США могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции во что-то даже близкое к конфликту и найти пути совместной работы над срочными глобальными проблемами, требующими нашего сотрудничества", - сказал Байден.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас отношения между США и Китаем оставляют желать лучшего.

"Пока китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все обеспокоены. Это не то, чего ожидает международное сообщество. Как лидеры двух крупных стран, мы должны наметить правильный курс для отношений США и Китая. Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и поднять их уровень", – отметил Си Цзиньпин.

10 ноября спикер Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся накануне саммита Большой двадцатки.

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