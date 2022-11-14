На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров США и Китая
В Индонезии на полях саммита G20 президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином
Об этом сообщает CNN .
В понедельник, 14 ноября, Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.
Глава Белого дома заявил, что в дальнейшем обязуется поддерживать открытые линии связи с Си Цзиньпином и между правительствами стран и искать пути решения глобальных проблем.
"Я считаю, что лидеры наших двух наций разделяют ответственность за то, чтобы показать, что Китай и США могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции во что-то даже близкое к конфликту и найти пути совместной работы над срочными глобальными проблемами, требующими нашего сотрудничества", - сказал Байден.
Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас отношения между США и Китаем оставляют желать лучшего.
"Пока китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все обеспокоены. Это не то, чего ожидает международное сообщество. Как лидеры двух крупных стран, мы должны наметить правильный курс для отношений США и Китая. Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и поднять их уровень", – отметил Си Цзиньпин.
- 10 ноября спикер Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся накануне саммита Большой двадцатки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное