На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
Из-за сообщений о возможной преступной деятельности и плохом поведении украинских и российских туристов на Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
Об этом информирует The Jakarta Post.
Отменить визы по прибытию для посетителей из Украины и России предложил губернатор Бали Ваян Костер. Это предложение он направил в МИД страны и в министерство юстиции и права человека.
"Я написал письмо министерствам с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев", - сказал Костер во время брифинга 12 марта.
По его словам, такое предложение было сделано после того, как он получил уведомления и жалобы о злоупотреблении туристическими визами со стороны российских и украинских граждан. В частности, они использовали их для того, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении. Также такому предложению помогли видео, которые распространяют пользователи интернета на Бали и на которых видно, как, вероятно, российские и украинские туристы нарушают правила дорожного движения, а также грубо обращаются с правоохранителями, которые останавливают их за нарушения.
"Почему именно эти две страны? Пока они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", - отметил Костер.
Также он и иммиграционная служба Бали объявили о депортации 31 российского и украинского туриста.
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