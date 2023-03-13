На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России

Об этом информирует The Jakarta Post.

Отменить визы по прибытию для посетителей из Украины и России предложил губернатор Бали Ваян Костер. Это предложение он направил в МИД страны и в министерство юстиции и права человека.

"Я написал письмо министерствам с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев", - сказал Костер во время брифинга 12 марта.

По его словам, такое предложение было сделано после того, как он получил уведомления и жалобы о злоупотреблении туристическими визами со стороны российских и украинских граждан. В частности, они использовали их для того, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении. Также такому предложению помогли видео, которые распространяют пользователи интернета на Бали и на которых видно, как, вероятно, российские и украинские туристы нарушают правила дорожного движения, а также грубо обращаются с правоохранителями, которые останавливают их за нарушения.

"Почему именно эти две страны? Пока они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", - отметил Костер.

Также он и иммиграционная служба Бали объявили о депортации 31 российского и украинского туриста.